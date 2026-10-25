Польская теннисистка Ига Свёнтек подтвердила участие в выставочном турнире Naver Hyundai Card The Six, который пройдет 25–27 декабря 2026 года в Сеуле, Южная Корея. Спортсменка сообщила об этом в своих социальных сетях.

Выступление в конце года

Свёнтек заявила, что рада возможности сыграть в Сеуле во время рождественских праздников и таким образом завершить спортивный год. Она также сообщила, что продажа билетов на турнир начнется 27 октября в полдень по корейскому времени.

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Как сообщает Interia Sport, об участии Свёнтек в декабрьских выставочных соревнованиях было известно и ранее, а 25 октября теннисистка еще раз подтвердила свой приезд в Сеул в видео, подготовленном вместе с организаторами.

Участницы турнира

Помимо Свёнтек, на Naver Hyundai Card The Six должны выступить Наоми Осака, Арина Соболенко, Мирра Андреева и Жасмин Паолини. Ранее полька объявила о завершении сезона 2026 года после снятия с турнира в Нинбо. Перед этим она провела матч против Майи Хвалиньской, который завершился со счетом 5:7, 1:6.

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