Polska tenisistka Iga Świątek potwierdziła udział w pokazowym turnieju Naver Hyundai Card The Six, który odbędzie się 25–27 grudnia 2026 roku w Seulu w Korei Południowej. Sportsmenka poinformowała o tym w swoich mediach społecznościowych.

Występ pod koniec roku

Świątek oświadczyła, że cieszy się z możliwości gry w Seulu podczas świąt Bożego Narodzenia i zakończenia w ten sposób sportowego roku. Poinformowała również, że sprzedaż biletów na turniej rozpocznie się 27 października w południe czasu koreańskiego.

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Jak informuje Interia Sport, udział Świątek w grudniowych zawodach pokazowych był znany już wcześniej, a 25 października tenisistka po raz kolejny potwierdziła swój przyjazd do Seulu w nagraniu wideo przygotowanym wspólnie z organizatorami.

Uczestniczki turnieju

Oprócz Świątek w Naver Hyundai Card The Six mają wystąpić Naomi Osaka, Aryna Sabalenka, Mirra Andriejewa i Jasmine Paolini. Wcześniej Polka ogłosiła zakończenie sezonu 2026 po wycofaniu się z turnieju w Ningbo. Przedtem rozegrała mecz z Mają Chwalińską, który zakończył się wynikiem 5:7, 1:6.

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