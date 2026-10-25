Тенісистка Свьонтек зіграє на шоу-турнірі в Сеулі — Interia Sport

Польська тенісистка Іга Свьонтек підтвердила участь у виставковому турнірі Naver Hyundai Card The Six, який відбудеться 25–27 грудня 2026 року в Сеулі, Південна Корея. Спортсменка повідомила про це у своїх соціальних мережах.

Виступ наприкінці року

Свьонтек заявила, що рада можливості зіграти в Сеулі під час різдвяних свят і завершити так спортивний рік. Вона також повідомила, що продаж квитків на турнір розпочнеться 27 жовтня опівдні за корейським часом.

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Як повідомляє Interia Sport, участь Свьонтек у грудневому виставковому змаганні була відома й раніше, а 25 жовтня тенісистка ще раз підтвердила свій приїзд до Сеула у відео, підготовленому разом з організаторами.

Учасниці турніру

Окрім Свьонтек, на Naver Hyundai Card The Six мають виступити Наомі Осака, Аріна Соболенко, Мірра Андреєва та Жасмін Паоліні. Раніше полька оголосила про завершення сезону 2026 після зняття з турніру в Нінбо. Перед цим вона провела матч проти Маї Хвалінської, який завершився з рахунком 5:7, 1:6.

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