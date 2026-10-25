«Ньюкасл» обыграл «Кристал Пэлас» 2:0 — The Guardian

«Ньюкасл» победил «Кристал Пэлас» со счётом 2:0 в матче Премьер-лиги на стадионе «Селхерст Парк». Оба мяча гости забили в начале второго тайма: Уильям Осула отличился на 47-й минуте, а Харви Барнс удвоил преимущество на 58-й.

По данным The Guardian, первый тайм прошёл при небольшом количестве опасных моментов. Команды на двоих нанесли лишь два удара в створ ворот, а точность передач составила 72,8%.

Голы после перерыва

Осула замкнул передачу Джейкоба Мерфи через две минуты после возобновления игры. На 52-й минуте Джо Уиллок также забил, однако его гол отменили из-за минимального офсайда. Ещё через шесть минут Барнс завершил результативную комбинацию «Ньюкасла».

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После этого отрезка с трибун прозвучали отдельные свистки в адрес хозяев. «Кристал Пэлас» больше владел мячом — 53% против 47% — нанёс 17 ударов, четыре из которых пришлись в створ ворот. «Ньюкасл» пробил 10 раз, дважды — в створ, и обе попытки стали голами.

Давление на тренера «Пэлас»

Для «Кристал Пэлас» это была неудача на фоне двух побед в восьми матчах чемпионата. Издание отмечает, что результат усилил давление на главного тренера команды Пьера Сажа.

«Ньюкасл» подошёл к игре после трёх поражений в четырёх предыдущих матчах. Дэн Бёрн сыграл в центре обороны рядом с Фабианом Шером, а Нико Гонсалес действовал в полузащите.

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