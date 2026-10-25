Newcastle pokonał Crystal Palace 2:0 — The Guardian

Newcastle pokonał Crystal Palace 2:0 w meczu Premier League na stadionie Selhurst Park. Goście zdobyli obie bramki na początku drugiej połowy: William Osula trafił w 47. minucie, a Harvey Barnes podwyższył prowadzenie w 58. minucie.

Według The Guardian, pierwsza połowa obfitowała w niewiele groźnych sytuacji. Łącznie zespoły oddały tylko dwa celne strzały, a skuteczność podań wyniosła 72,8%.

Gole po przerwie

Osula wykończył podanie Jacoba Murphy'ego dwie minuty po wznowieniu gry. W 52. minucie Joe Willock również zdobył bramkę, ale jego gol został anulowany z powodu minimalnego spalonego. Sześć minut później Barnes zakończył skuteczną akcję Newcastle.

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Po tym okresie z trybun dało się usłyszeć pojedyncze gwizdy skierowane pod adresem gospodarzy. Crystal Palace miało większe posiadanie piłki — 53% do 47% — i oddało 17 strzałów, z których cztery były celne. Newcastle uderzało 10 razy, dwukrotnie celnie, a obie próby zakończyły się golami.

Presja na trenera Palace

Dla Crystal Palace była to porażka w obliczu dwóch zwycięstw w ośmiu meczach ligowych. Gazeta zauważa, że wynik zwiększył presję na głównego trenera zespołu, Pierre'a Sage'a.

Newcastle przystępowało do meczu po trzech porażkach w czterech poprzednich spotkaniach. Dan Burn zagrał w środku obrony obok Fabiana Schära, a Nico González wystąpił w pomocy.

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