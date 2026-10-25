ФК «Сеул» в Южной Корее досрочно стал чемпионом К-лиги 1 — высшего футбольного дивизиона страны. Команда гарантировала себе титул за пять матчей до завершения сезона после ничьей 1:1 с «Канвоном» на стадионе «Сеул Уорлд Кап», сообщает Korea Herald.

Недосягаемый отрыв

После матча с «Канвоном» у «Сеула» было 67 очков: команда одержала 20 побед, семь раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. На втором месте идет «Ульсан HD» с 51 очком.

Даже если «Ульсан HD» выиграет все оставшиеся матчи, а «Сеул» проиграет каждый из них, соперник не сможет догнать лидера. Для столичного клуба это первое чемпионство с 2016 года.

Обещание тренера

Главный тренер Ким Ги Дон возглавил ФК «Сеул» перед сезоном 2024 года и пообещал болельщикам выиграть титул в течение трех лет. Нынешнее чемпионство стало его первым титулом в качестве главного тренера в К-лиге 1.

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В первых двух сезонах под руководством Кима команда заняла четвертое место в 2024 году и шестое — в 2025-м. Тренер рассказал, что сталкивался с критикой и свистом на домашнем стадионе, однако считал, что должен доказать свою работу результатами.

Трехлетний контракт Ким Ги Дона истекает в этом сезоне. Он заявил, что хотел бы надолго остаться в клубе. Среди возможных дальнейших целей тренер назвал еще один титул К-лиги 1 или победу в Лиге чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

Ким также сообщил, что постоянно обсуждает с руководством клуба его дальнейшее направление, в частности, стоит ли приглашать звездных игроков для привлечения болельщиков или прежде всего строить команду, способную побеждать в чемпионатах.

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