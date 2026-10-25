ФК Сеул достроково виграв чемпіонат Південної Кореї — Korea Herald

ФК «Сеул» у Південній Кореї достроково став чемпіоном К-ліги 1 — найвищого футбольного дивізіону країни. Команда гарантувала собі титул за п’ять матчів до завершення сезону після нічиєї 1:1 з «Канвоном» на стадіоні «Сеул Ворлд Кап». Про це повідомляє Korea Herald.

Недосяжний відрив

Після матчу з «Канвоном» «Сеул» набрав 67 очок: команда має 20 перемог, сім нічиїх і шість поразок. На другому місці йде «Ульсан HD» із 51 балом.

Навіть якщо «Ульсан HD» виграє всі матчі, що залишилися, а «Сеул» програє кожен із них, суперник не зможе наздогнати лідера. Для столичного клубу це перше чемпіонство з 2016 року.

Обіцянка тренера

Головний тренер Кім Гі Дон очолив ФК «Сеул» перед сезоном 2024 року й пообіцяв уболівальникам виграти титул упродовж трьох років. Нинішнє чемпіонство стало його першим титулом як головного тренера в К-лізі 1.

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У перших двох сезонах під керівництвом Кіма команда посідала четверте місце у 2024 році та шосте — у 2025-му. Тренер розповів, що зазнавав критики й освистування на домашньому стадіоні, але вважав, що має довести свою роботу результатами.

Контракт Кім Гі Дона, розрахований на три роки, завершується цього сезону. Він сказав, що хотів би надовго залишитися в клубі. Серед можливих подальших цілей тренер назвав ще один титул К-ліги 1 або перемогу в Лізі чемпіонів Азійської конфедерації футболу.

Кім також повідомив, що постійно обговорює з керівництвом клубу його подальший напрям: зокрема, чи варто запрошувати зіркових гравців для залучення вболівальників, чи передусім будувати команду, здатну перемагати в чемпіонатах.

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