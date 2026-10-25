FC Seul w Korei Południowej przedwcześnie został mistrzem K League 1, najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w kraju. Drużyna zapewniła sobie tytuł na pięć meczów przed końcem sezonu po remisie 1:1 z Gangwon na stadionie Seoul World Cup, informuje Korea Herald.

Nieosiągalna przewaga

Po meczu z Gangwonem Seul miał 67 punktów: drużyna odniosła 20 zwycięstw, zanotowała siedem remisów i sześć porażek. Na drugim miejscu znajduje się Ulsan HD z 51 punktami.

Nawet jeśli Ulsan HD wygra wszystkie pozostałe mecze, a Seul przegra każdy z nich, rywal nie będzie w stanie dogonić lidera. Dla stołecznego klubu jest to pierwsze mistrzostwo od 2016 roku.

Obietnica trenera

Główny trener Kim Gi-dong objął FC Seul przed sezonem 2024 i obiecał kibicom zdobycie tytułu w ciągu trzech lat. Obecne mistrzostwo jest jego pierwszym tytułem jako głównego trenera w K League 1.

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W pierwszych dwóch sezonach pod wodzą Kima drużyna zajęła czwarte miejsce w 2024 roku i szóste w 2025 roku. Trener powiedział, że spotykał się z krytyką i gwizdami na własnym stadionie, ale uważał, że musi udowodnić swoją pracę wynikami.

Trzyletni kontrakt Kim Gi-donga wygasa po tym sezonie. Powiedział, że chciałby pozostać w klubie przez długi czas. Wśród możliwych dalszych celów trener wymienił kolejny tytuł K League 1 lub zwycięstwo w Lidze Mistrzów Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej.

Kim przekazał również, że stale omawia z władzami klubu jego dalszy kierunek, w tym to, czy warto sprowadzać gwiazdorskich zawodników, aby przyciągnąć kibiców, czy przede wszystkim budować zespół zdolny do wygrywania mistrzostw.

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