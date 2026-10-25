韩国首尔FC提前夺得K联赛1冠军，这是该国最高级别的足球联赛。球队在首尔世界杯体育场与江原FC战成1比1平后，在赛季还剩五场比赛时锁定冠军，据《韩国先驱报》报道。

无法撼动的领先优势

与江原FC比赛后，首尔FC积67分：球队取得20场胜利、7场平局和6场失利。蔚山HD以51分位居第二。

即使蔚山HD赢下所有剩余比赛，而首尔FC输掉每一场比赛，对手也无法追上领头羊。对于这家首都俱乐部而言，这是自2016年以来首次夺冠。

教练的承诺

主教练金基东在2024赛季前接手首尔FC，并向球迷承诺将在三年内赢得冠军。目前的冠军是他作为K联赛1主教练获得的首个冠军头衔。

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在金基东执教的前两个赛季中，球队在2024年排名第四，2025年排名第六。教练表示，他曾在主场球场遭到批评和嘘声，但认为自己必须用成绩证明自己的工作。

金基东为期三年的合同将在本赛季结束后到期。他表示，希望长期留在俱乐部。在可能的后续目标中，这位教练提到了再夺一次K联赛1冠军，或赢得亚洲足球联合会冠军联赛。

金基东还表示，他一直与俱乐部管理层讨论俱乐部未来的发展方向，特别是是否应引进明星球员以吸引球迷，还是首先打造一支能够赢得冠军的球队。

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