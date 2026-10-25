贝耶尔帮助多特蒙德登顶德甲积分榜 — Dawn

在德国多特蒙德， Borussia以1比0战胜法兰克福，赢得一场德甲比赛。马克西米利安·贝耶尔在第80分钟打入全场唯一进球，尼科·科瓦奇的球队以3分优势升至积分榜首位。

据Dawn报道，比赛中危险时刻不多。乔布·贝林厄姆替补登场后不久便传球给贝耶尔，后者在禁区内将球弧线送入球门。贝耶尔在比赛结束前22分钟替换法比奥·席尔瓦登场。

在不佳比赛后取得胜利

这是多特蒙德自9月中旬以来的首场联赛胜利。球队以六连胜开启赛季，但在对阵法兰克福之前，在各项赛事最近四场比赛中仅赢下一场。

上半场最好的机会属于塞鲁·吉拉西：他单刀面对诺亚·阿图博卢，但门将扑出了他试图挑射的球。中场休息后，吉拉西接乔伊·费尔曼开出的角球头球击中横梁。

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科瓦奇赛后称赞了替补登场的球员。他表示，正是他们完成比赛并作出决定性决定。这名教练还说，他为贝耶尔感到高兴，后者最近经历了一段艰难时期。

本轮其他赛果

如果拜仁周日战胜弗赖堡，他们可以重返积分榜榜首。与此同时，慕尼黑队将无法依靠主教练文森特·孔帕尼：他周五在训练中昏倒，目前正在医院接受治疗，所患病毒来源不明。

在周六的其他比赛中，云达不来梅以3比2击败美因茨。尼克拉斯·菲尔克鲁格两次罚入点球，并在连续第六场德甲比赛中破门。RB莱比锡以4比0大胜埃尔弗斯贝格，帕德博恩则凭借瑞安·菲利普第88分钟的进球以1比0战胜汉堡。

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