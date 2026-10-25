Баєр вивів Боруссію Дортмунд у лідери Бундесліги — Dawn

У Дортмунді, Німеччина, Боруссія перемогла Айнтрахт Франкфурт з рахунком 1:0 у матчі Бундесліги. Єдиний гол на 80-й хвилині забив Максиміліан Баєр, а команда Ніко Ковача вийшла на перше місце в турнірній таблиці, маючи перевагу в три очки.

Як повідомляє Dawn, у матчі було небагато небезпечних моментів. Джоб Беллінгем вийшов на заміну та невдовзі віддав передачу Баєру, який закрутив м’яч у ворота ізсередини штрафного майданчика. Баєр з’явився на полі за 22 хвилини до завершення гри, замінивши Фабіу Сілву.

Перемога після невдалих матчів

Це була перша перемога дортмундців у чемпіонаті від середини вересня. Команда почала сезон із шести поспіль перемог, однак перед грою з Айнтрахтом виграла лише один із чотирьох останніх матчів у всіх турнірах.

У першому таймі найкращу нагоду мав Серу Гірассі: він вийшов сам на сам із Ноа Атуболу, але воротар відбив його спробу перекинути м’яч. Після перерви Гірассі головою влучив у поперечину після подачі Джої Веермана з кутового.

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Ковач після гри похвалив футболістів, які виходять на заміну. За його словами, саме вони завершують матчі та ухвалюють вирішальні рішення. Тренер також сказав, що радий за Баєра, який останнім часом переживав складний період.

Інші результати туру

Баварія може повернутися на вершину таблиці у разі перемоги над Фрайбургом у неділю. Водночас мюнхенці не зможуть розраховувати на головного тренера Венсана Компані: він знепритомнів на тренуванні в п’ятницю та перебуває у лікарні, де лікується від вірусу невстановленого походження.

В інших матчах суботи Вердер обіграв Майнц 3:2. Ніклас Фюллькруг забив два м’ячі з пенальті та відзначився у шостому поспіль поєдинку Бундесліги. РБ Лейпциг розгромив Ельферсберг 4:0, а Падерборн здолав Гамбург 1:0 завдяки голу Раяна Філіппа на 88-й хвилині.

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