Бейер вывел «Боруссию» Дортмунд в лидеры Бундеслиги — Dawn

В Дортмунде, Германия, «Боруссия» победила «Айнтрахт» Франкфурт со счетом 1:0 в матче Бундеслиги. Единственный гол на 80-й минуте забил Максимилиан Бейер, а команда Нико Ковача вышла на первое место в турнирной таблице, имея преимущество в три очка.

Как сообщает Dawn, в матче было мало опасных моментов. Джоб Беллингем вышел на замену и вскоре отдал передачу Бейеру, который закрутил мяч в ворота изнутри штрафной площади. Бейер появился на поле за 22 минуты до окончания игры, заменив Фабиу Силву.

Победа после неудачных матчей

Это была первая победа дортмундцев в чемпионате с середины сентября. Команда начала сезон с шести побед подряд, однако перед игрой с «Айнтрахтом» выиграла лишь один из четырех последних матчей во всех турнирах.

Лучший шанс в первом тайме был у Серу Гирасси: он вышел один на один с Ноа Атуболу, но вратарь отбил его попытку перебросить мяч. После перерыва Гирасси головой попал в перекладину после подачи Джои Веермана с углового.

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Ковач после игры похвалил футболистов, выходящих на замену. По его словам, именно они заканчивают матчи и принимают решающие решения. Тренер также сказал, что рад за Бейера, который в последнее время переживал сложный период.

Другие результаты тура

«Бавария» может вернуться на вершину таблицы в случае победы над «Фрайбургом» в воскресенье. В то же время мюнхенцы не смогут рассчитывать на главного тренера Венсана Компани: он потерял сознание на тренировке в пятницу и находится в больнице, где лечится от вируса неустановленного происхождения.

В других матчах субботы «Вердер» обыграл «Майнц» 3:2. Никлас Фюллькруг забил два мяча с пенальти и отличился в шестом подряд матче Бундеслиги. «РБ Лейпциг» разгромил «Эльферсберг» 4:0, а «Падерборн» победил «Гамбург» 1:0 благодаря голу Райана Филиппа на 88-й минуте.

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