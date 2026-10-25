W Dortmundzie w Niemczech Borussia pokonała Eintracht Frankfurt 1:0 w meczu Bundesligi. Jedynego gola w 80. minucie strzelił Maximilian Beier, a zespół Niko Kovaca wyszedł na pierwsze miejsce w tabeli z przewagą trzech punktów.

Jak informuje Dawn, w meczu było niewiele groźnych sytuacji. Jobe Bellingham wszedł z ławki rezerwowych i wkrótce podał do Beiera, który zakręcił piłkę do bramki z wnętrza pola karnego. Beier pojawił się na boisku 22 minuty przed końcem spotkania, zastępując Fabio Silvę.

Zwycięstwo po nieudanych meczach

Było to pierwsze ligowe zwycięstwo dortmundczyków od połowy września. Zespół rozpoczął sezon od sześciu kolejnych wygranych, jednak przed meczem z Eintrachtem wygrał tylko jedno z czterech ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach.

Najlepszą okazję w pierwszej połowie miał Serhou Guirassy: wyszedł sam na sam z Noah Atubolu, ale bramkarz obronił jego próbę przerzucenia piłki. Po przerwie Guirassy trafił głową w poprzeczkę po dośrodkowaniu Joeya Veermana z rzutu rożnego.

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Po meczu Kovac pochwalił zawodników wchodzących z ławki rezerwowych. Według niego to oni kończą mecze i podejmują decydujące decyzje. Trener powiedział również, że cieszy się z Beiera, który ostatnio przechodził trudny okres.

Inne wyniki kolejki

Bayern może wrócić na szczyt tabeli w przypadku zwycięstwa nad Freiburgiem w niedzielę. Jednocześnie monachijczycy nie będą mogli liczyć na głównego trenera Vincenta Kompany'ego: zemdlał on podczas piątkowego treningu i przebywa w szpitalu, gdzie jest leczony z powodu wirusa niewiadomego pochodzenia.

W innych sobotnich meczach Werder pokonał Mainz 3:2. Niclas Füllkrug strzelił dwa gole z rzutów karnych i trafił do siatki w szóstym kolejnym meczu Bundesligi. RB Lipsk rozgromił Elversberg 4:0, a Paderborn pokonał Hamburg 1:0 dzięki golowi Ryana Philippa w 88. minucie.

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