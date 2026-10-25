英国拳手道尔顿·史密斯在英国谢菲尔德以分歧判定击败多米尼加拳手阿尔贝托·普埃略，卫冕WBC超轻量级世界冠军头衔。比赛在Utilita Arena举行，三名裁判的比分分别为115比113、115比113，均支持史密斯，以及116比112，支持普埃略。

对于29岁的史密斯而言，这是他职业生涯的第20场胜利，他至今保持不败。正如BBC体育报道，这是这位英国拳手自今年1月在布鲁克林第五回合击倒苏布里埃尔·马蒂亚斯后，首次卫冕该头衔。

比赛进程

史密斯身穿自己最喜爱的足球俱乐部谢菲尔德星期三队的蓝白配色登场。比赛开局谨慎：两名运动员都专注于防守并采用反击。以左势出战的普埃略在第六回合连续打出左手直拳。

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第九回合，史密斯打出双刺拳和右摆拳，普埃略则以一记上勾拳和一记躯干击打回应。在最后几个回合中，右眼下方有伤口的史密斯与对手互相出拳。BBC体育指出，这位英国拳手凭借更高的出拳节奏，可能在一些阶段占据优势。

后续计划

这场比赛最初计划于6月举行，但因史密斯肘部受伤而延期。对于被BBC体育称为两届世界冠军的普埃略而言，这场失利是其职业生涯第二场败仗。

战胜强制挑战者后，史密斯可能会瞄准本级别的重要比赛。BBC体育列出的潜在对手包括保持不败的美国拳手沙库尔·史蒂文森、WBA冠军加里·安图安·拉塞尔以及英国拳手亚当·阿齐姆。史密斯此前表示，他希望在2027年于希尔斯伯勒球场进行一场比赛。

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