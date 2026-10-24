В Австралии 28-летний центровой клуба «Аделаида 36ерс» Айзек Хамфрис объявил о завершении профессиональной баскетбольной карьеры из-за серьезных проблем с коленом. Спортсмен заявил, что больше не сможет играть в баскетбол или заниматься другими видами спорта.

Как сообщает ABC News Australia, проблемы с коленом обострились во время предсезонной подготовки. Хамфрис рассказал, что испытывал чрезвычайно сильную боль, а врачи после обследований удивлялись, как он мог двигаться и продолжать выступления. По его словам, состояние колена настолько серьезное, что он будет считать удачей возможность совершать длительные прогулки.

Вынужденное завершение карьеры

Хамфрис не выходил на площадку в первых турах нового сезона из-за травмы. После успешной кампании NBL26 болельщики «36ерс» надеялись, что он пропустит не более сезона 2026/27, однако во вторник баскетболист сообщил об окончательном завершении выступлений.

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Центровой подчеркнул, что не мог повлиять на ситуацию с медицинской точки зрения, поэтому это решение фактически не зависело от него. До этого он провел в профессиональном баскетболе десять лет, играл в НБА, представлял Австралию на международном уровне и был со-капитаном «Аделаида 36ерс» в финальной серии чемпионата 2026 года.

Неигровая роль и музыка

В 2022 году, выступая за «Мельбурн Юнайтед», Хамфрис публично сообщил о своей сексуальности. Он стал первым мужчиной-игроком NBL, который сделал это открыто, и назвал этот шаг своим самым большим достижением за пределами площадки. Баскетболист выразил обеспокоенность, что после его ухода исчезнет физическая видимость открытого гея среди игроков в баскетболе.

Хамфрис останется в «Аделаида 36ерс» в неигровой роли. В декабре клуб планирует провести мероприятие в честь его карьеры. Спортсмен также рассматривает возможность вернуться к музыке, которой занимался вне баскетбола.

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