在澳大利亚，28岁的阿德莱德36人队中锋艾萨克·汉弗莱斯因严重的膝盖问题宣布结束职业篮球生涯。这名运动员表示，他将无法再打篮球或从事其他运动。

据澳大利亚广播公司新闻报道，膝盖问题在季前备战期间加剧。汉弗莱斯说，他感到极其剧烈的疼痛，医生在检查后惊讶于他竟然还能活动并继续比赛。据他所述，他的膝盖状况严重到如果能够进行长时间散步，他都会认为是一种幸运。

被迫结束职业生涯

汉弗莱斯因伤没有在新赛季的前几轮比赛中出场。在成功的NBL26赛季后，36人队球迷曾希望他最多只会缺席2026/27赛季，但这名篮球运动员于周二宣布正式结束球员生涯。

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这名中锋强调，从医学角度而言，他无法影响这一情况，因此这个决定实际上并不取决于他。在此之前，他在职业篮球领域效力了十年，曾征战NBA，在国际赛场代表澳大利亚出战，并在2026年冠军赛决赛系列赛中担任阿德莱德36人队联合队长。

非球员角色与音乐

2022年，汉弗莱斯效力于墨尔本联队期间，公开了自己的性取向。他成为首位公开出柜的NBL男性球员，并称这一步是他在场外最大的成就。这名篮球运动员担心，在他离开后，篮球运动员中公开同性恋者的现实可见性将会消失。

汉弗莱斯将以非球员身份留在阿德莱德36人队。俱乐部计划于12月举办活动，以表彰他的职业生涯。这名运动员还在考虑重返篮球之外一直从事的音乐领域。

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