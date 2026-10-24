Центровий Айзек Гамфріс завершив кар’єру через травму коліна — ABC News Australia

В Австралії 28-річний центровий клубу «Аделаїда 36ерс» Айзек Гамфріс оголосив про завершення професійної баскетбольної кар’єри через серйозні проблеми з коліном. Спортсмен заявив, що більше не зможе грати в баскетбол чи займатися іншими видами спорту.

Як повідомляє ABC News Australia, проблеми з коліном загострилися під час передсезонної підготовки. Гамфріс розповів, що відчував надзвичайно сильний біль, а лікарі після оглядів дивувалися, як він міг рухатися та продовжувати виступи. За його словами, стан коліна настільки серйозний, що він вважатиме удачею можливість здійснювати тривалі прогулянки.

Вимушене завершення кар’єри

Гамфріс не виходив на майданчик у перших турах нового сезону через травму. Після успішної кампанії NBL26 вболівальники «36ерс» сподівалися, що він пропустить щонайбільше сезон 2026/27, однак у вівторок баскетболіст повідомив про остаточне завершення виступів.

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Центровий наголосив, що не міг вплинути на ситуацію з медичного погляду, тому це рішення фактично не залежало від нього. До цього він провів у професійному баскетболі десять років, грав у НБА, представляв Австралію на міжнародному рівні та був співкапітаном «Аделаїда 36ерс» у фінальній серії чемпіонату 2026 року.

Неігрова роль і музика

У 2022 році, виступаючи за «Мельбурн Юнайтед», Гамфріс публічно повідомив про свою сексуальність. Він став першим чоловіком-гравцем NBL, який зробив це відкрито, і назвав цей крок своїм найбільшим досягненням поза майданчиком. Баскетболіст висловив занепокоєння, що після його відходу зникне фізична видимість відкритого гея серед гравців у баскетболі.

Гамфріс залишиться в «Аделаїда 36ерс» у неігровій ролі. У грудні клуб планує провести захід на честь його кар’єри. Спортсмен також розглядає можливість повернутися до музики, якою займався поза баскетболом.

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