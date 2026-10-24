W Australii 28-letni środkowy klubu Adelaide 36ers Isaac Humphries ogłosił zakończenie zawodowej kariery koszykarskiej z powodu poważnych problemów z kolanem. Sportowiec oświadczył, że nie będzie już mógł grać w koszykówkę ani uprawiać innych sportów.

Jak podaje ABC News Australia, problemy z kolanem nasiliły się podczas przygotowań przedsezonowych. Humphries powiedział, że odczuwał niezwykle silny ból, a lekarze po badaniach dziwili się, jak mógł się poruszać i kontynuować występy. Według niego stan kolana jest tak poważny, że za szczęście uzna możliwość odbywania długich spacerów.

Wymuszone zakończenie kariery

Humphries nie pojawił się na parkiecie w pierwszych kolejkach nowego sezonu z powodu kontuzji. Po udanej kampanii NBL26 kibice 36ers mieli nadzieję, że opuści najwyżej sezon 2026/27, jednak we wtorek koszykarz poinformował o definitywnym zakończeniu występów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Środkowy podkreślił, że nie mógł wpłynąć na sytuację z medycznego punktu widzenia, dlatego decyzja ta faktycznie nie zależała od niego. Wcześniej spędził dziesięć lat w zawodowej koszykówce, grał w NBA, reprezentował Australię na arenie międzynarodowej i był współkapitanem Adelaide 36ers w finałowej serii mistrzostw w 2026 roku.

Rola pozaboiskowa i muzyka

W 2022 roku, grając w Melbourne United, Humphries publicznie ujawnił swoją orientację seksualną. Został pierwszym mężczyzną grającym w NBL, który zrobił to otwarcie, i nazwał ten krok swoim największym osiągnięciem poza parkietem. Koszykarz wyraził obawę, że po jego odejściu zniknie fizyczna widoczność otwarcie homoseksualnego mężczyzny wśród zawodników koszykówki.

Humphries pozostanie w Adelaide 36ers w roli pozaboiskowej. W grudniu klub planuje zorganizować wydarzenie ku czci jego kariery. Sportowiec rozważa także powrót do muzyki, którą zajmował się poza koszykówką.

Czytaj nas na