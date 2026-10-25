Kobieca drużyna Barcelony pokonała Granadę 3:0 w meczu Ligi F. Polska piłkarka Ewa Pajor rozegrała całe spotkanie i w 67. minucie asystowała Esmee Brugts, która otworzyła wynik. Poinformował o tym Interia Sport.

Gole po przerwie

Do 67. minuty Barcelona stworzyła wiele sytuacji, ale nie mogła zdobyć bramki. Po podaniu Pajor Brugts wyprowadziła zespół na prowadzenie. Wkrótce później przewagę Barcelony powiększyła Caroline Hansen, a końcowy wynik w 90. minucie ustalił samobójczy gol Teresy Méridy.

To zwycięstwo było siódmym dla Barcelony w obecnym sezonie ligowym. Zespół wrócił na pierwsze miejsce w Lidze F. Tydzień wcześniej Katalonki poniosły wyjazdową porażkę 1:2 z Realem Sociedad.

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Ósma asysta Pajor

Asysta w meczu z Granadą była dla Pajor ósmą w spotkaniach ligowych w tym sezonie. Do jej osobistego rekordu, ustanowionego dwa sezony temu, brakuje jednej asysty. Jednocześnie Pajor zdobyła dwa gole w obecnych rozgrywkach ligowych.

Barcelona rozegra następny mecz w Lidze Mistrzyń: w czwartek zespół zmierzy się na wyjeździe z duńskim Køge. Następnie Katalonki rozegrają mecz ligowy z Badaloną.

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