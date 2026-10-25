Футболістка Пайор віддала восьму асисту в перемозі Барселони — Interia Sport

Жіноча команда «Барселони» перемогла «Гранаду» з рахунком 3:0 у матчі Ліги F. Польська футболістка Ева Пайор провела на полі весь матч і на 67-й хвилині асистувала Есме Брюгтс, яка відкрила рахунок. Про це повідомляє Interia Sport.

Голи після перерви

До 67-ї хвилини «Барселона» створювала багато моментів, але не могла забити. Після передачі Пайор Брюгтс вивела команду вперед. Невдовзі перевагу «Барселони» збільшила Каролін Гансен, а підсумковий рахунок на 90-й хвилині встановив автогол Тереси Меріди.

Ця перемога стала для «Барселони» сьомою в поточному сезоні чемпіонату. Команда повернулася на перше місце в Лізі F. Тижнем раніше каталонки зазнали виїзної поразки від «Реал Сосьєдада» з рахунком 1:2.

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Восьма передача Пайор

Асист у грі проти «Гранади» став для Пайор восьмим у матчах чемпіонату цього сезону. До її особистого рекорду, встановленого два сезони тому, залишилася одна результативна передача. Водночас у нинішньому розіграші ліги Пайор забила два м’ячі.

Наступний матч «Барселона» проведе в Лізі чемпіонів: у четвер команда зіграє на виїзді з данським «Кеге». Після цього каталонки мають матч чемпіонату проти «Бадалони».

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