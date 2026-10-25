Женская команда «Барселоны» обыграла «Гранаду» со счётом 3:0 в матче Лиги F. Польская футболистка Эва Пайор провела на поле весь матч и на 67-й минуте ассистировала Эсме Брюгтс, открывшей счёт. Об этом сообщает Interia Sport.

Голы после перерыва

До 67-й минуты «Барселона» создавала много моментов, но не могла забить. После передачи Пайор Брюгтс вывела команду вперёд. Вскоре преимущество «Барселоны» увеличила Каролин Хансен, а итоговый счёт на 90-й минуте установил автогол Тересы Мериды.

Эта победа стала для «Барселоны» седьмой в текущем сезоне чемпионата. Команда вернулась на первое место в Лиге F. Неделей ранее каталонки потерпели выездное поражение от «Реал Сосьедада» со счётом 1:2.

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Восьмая передача Пайор

Ассист в игре против «Гранады» стал для Пайор восьмым в матчах чемпионата в этом сезоне. До её личного рекорда, установленного два сезона назад, осталась одна голевая передача. При этом в нынешнем розыгрыше лиги Пайор забила два мяча.

Следующий матч «Барселона» проведёт в Лиге чемпионов: в четверг команда сыграет на выезде с датским «Кёге». После этого каталонки проведут матч чемпионата против «Бадалоны».

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