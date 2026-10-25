W USA piłkarz Dominik Marczuk zdobył bramkę w meczu sezonu zasadniczego MLS, w którym Real Salt Lake pokonał St. Louis City 3:0. 22-letni polski skrzydłowy trafił do siatki w 53. minucie, podwyższając wynik na 2:0.

Gol Marczuka w meczu MLS

Marczuk oddał strzał zza pola karnego, po którym piłka wpadła pod poprzeczkę bramki Benjamina Lundta. Komentatorzy transmisji Apple TV określili to uderzenie jako widowiskowe, informuje Interia Sport.

Był to drugi gol Marczuka w obecnym sezonie MLS. Pod koniec pierwszej połowy wynik otworzył Sergi Solans, a sześć minut po golu Polaka Hiszpan zdobył drugą bramkę, ustalając wynik końcowy.

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Pozycja Real Salt Lake

Zwycięstwo było 11. w sezonie dla Real Salt Lake. Zespół ma 39 punktów i zajmuje 10. miejsce w Konferencji Zachodniej, kontynuując walkę o awans do play-offów.

Przed przejściem do MLS Marczuk grał w Polsce w Podlasiu Biała Podlaska, Stali Rzeszów i Jagiellonii Białystok, z którą zdobył mistrzostwo kraju. Po sezonie 2023/24 przeszedł do Real Salt Lake, a w drugiej połowie 2025 roku występował na zasadzie wypożyczenia w Cincinnati. W listopadzie 2024 roku Marczuk zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu Ligi Narodów przeciwko Portugalii i zdobył jedynego gola swojej drużyny.

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