在美国，足球运动员多米尼克·马尔丘克在一场MLS常规赛中取得进球，皇家盐湖城以3比0战胜圣路易斯城。这名22岁的波兰边锋在第53分钟破门，将比分改写为2比0。

马尔丘克在MLS比赛中的进球

马尔丘克在禁区外起脚射门，皮球飞入本雅明·伦特球门的横梁下方。Apple TV转播评论员称这次射门极具观赏性，Interia Sport报道。

这是马尔丘克在本赛季MLS中的第二个进球。上半场末段，塞尔希·索兰斯首开纪录；在波兰人进球六分钟后，这名西班牙球员再次破门，锁定最终比分。

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皇家盐湖城的排名

这场胜利是皇家盐湖城本赛季的第11场胜利。球队积39分，位列西部联盟第10位，继续为晋级季后赛而战。

在转会MLS之前，马尔丘克曾在波兰效力于比亚瓦-波德拉斯卡的波德拉谢、热舒夫钢铁和比亚韦斯托克雅盖隆，并随雅盖隆赢得全国冠军。2023/24赛季后，他转会至皇家盐湖城，并于2025年下半年以租借形式效力于辛辛那提。2024年11月，马尔丘克在欧洲国家联赛对阵葡萄牙的比赛中完成波兰国家队首秀，并打入本队唯一进球。

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