В США футболист Доминик Марчук отметился голом в матче регулярного сезона MLS, в котором «Реал Солт-Лейк» победил «Сент-Луис Сити» со счётом 3:0. 22-летний польский вингер забил на 53-й минуте и сделал счёт 2:0.

Гол Марчука в матче MLS

Марчук нанёс удар из-за пределов штрафной площади, после которого мяч влетел под перекладину ворот Бенджамина Лундта. Комментаторы трансляции Apple TV охарактеризовали этот удар как зрелищный, сообщает Interia Sport.

Этот гол стал для Марчука вторым в текущем сезоне MLS. В конце первого тайма счёт открыл Серги Соланс, а через шесть минут после гола поляка испанец забил во второй раз и установил итоговый результат.

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Позиция «Реал Солт-Лейк»

Победа стала для «Реал Солт-Лейк» 11-й в сезоне. Команда имеет 39 очков и занимает 10-е место в Западной конференции, продолжая борьбу за выход в плей-офф.

До переезда в MLS Марчук играл в Польше за «Подляшье» из Бялы-Подляской, «Сталь» из Жешува и «Ягеллонию» из Белостока, с которой завоевал чемпионство страны. После сезона 2023/24 он перешёл в «Реал Солт-Лейк», а во второй половине 2025 года выступал на правах аренды за «Цинциннати». В ноябре 2024 года Марчук дебютировал за сборную Польши в матче Лиги наций против Португалии и забил единственный гол своей команды.

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