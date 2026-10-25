W Portugalii Porto pokonało na wyjeździe Gil Vicente 1:0 w meczu ligowym. Polscy obrońcy Jan Bednarek i Jakub Kiwior wyszli w podstawowym składzie gości i pomogli zespołowi zachować czyste konto, informuje Interia Sport.

Jedyną bramkę w spotkaniu zdobył Borja Sainz. Początkowo w podstawowym składzie Porto miał zagrać jeszcze jeden polski piłkarz — 18-letni Oskar Pietuszewski. Jednak pięć minut przed rozpoczęciem meczu Sainz zastąpił go w wyjściowej jedenastce, ponieważ Pietuszewski poczuł ukłucie w lewym udzie. Serwis zaznaczył, że jest to kolejny uraz mięśniowy zawodnika w krótkim czasie.

Oceny polskich obrońców

Według Flashscore Bednarek został najlepszym zawodnikiem meczu, otrzymując ocenę 8 na 10. Portugalski portal diadejogo.pt podał, że w ciągu 90 minut obrońca wykonał 90 celnych podań na 99, wygrał dziewięć z 13 pojedynków, zanotował trzy przechwyty, jeden odbiór i cztery wybicia. Oddał także dwa strzały, z czego jeden był celny.

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Kiwior otrzymał ocenę 7,6. Według tego samego źródła najczęściej był przy piłce spośród wszystkich zawodników: wykonał 110 podań, z których 100 było celnych. Polak zaliczył także jedno podanie poprzedzające strzał i raz uderzył celnie na bramkę. W obronie zanotował jeden przechwyt, trzy odzyskania piłki i nie przegrał żadnego z pięciu pojedynków.

Porto utrzymuje prowadzenie

Trener Porto Francesco Farioli po meczu nazwał zwycięstwo ważnym, biorąc pod uwagę poziom rywala oraz potrzebę reakcji zespołu po meczu Ligi Mistrzów. Podkreślił, że drużyna pokazała charakter i determinację oraz zdobyła trzy punkty. Po zwycięstwie Porto ma 27 punktów, prowadzi w tabeli i pozostaje jedynym zespołem z kompletem zwycięstw.

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