在葡萄牙联赛的一场比赛中，波尔图客场以1比0击败吉尔维森特。波兰后卫扬·贝德纳雷克和雅库布·基维奥尔进入客队首发阵容，并帮助球队零封对手，据Interia Sport报道。

本场唯一进球由博尔哈·赛恩斯打进。原本，另一名波兰球员、18岁的奥斯卡·彼图舍夫斯基也应进入波尔图首发阵容。然而，赛前五分钟，赛恩斯取代他进入首发，因为彼图舍夫斯基感到左大腿刺痛。该媒体指出，这是这名球员在短时间内又一次肌肉受伤。

波兰后卫的评分

根据Flashscore的数据，贝德纳雷克以10分制8分成为本场最佳球员。葡萄牙网站diadejogo.pt报道称，这名后卫在90分钟内99次传球中完成90次准确传球，13次对抗赢下9次，完成3次拦截、1次抢断和4次解围。他还两次射门，其中一次射正。

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基维奥尔获得7.6分。据同一资源称，他是所有球员中控球最多的：他完成110次传球，其中100次准确。这名波兰球员还送出一次射门前传球，并有一次射正。在防守端，他完成1次拦截、3次夺回球权，并且5次对抗全部未失利。

波尔图保持领先

波尔图主教练弗朗切斯科·法里奥利在赛后称这场胜利很重要，考虑到对手的水平以及球队在欧冠比赛后需要作出回应。他强调，球队展现了性格和决心，并拿到了3分。获胜后，波尔图积27分，领跑积分榜，并仍是唯一保持全胜的球队。

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