В Португалии «Порту» на выезде обыграл «Жил Висенте» со счётом 1:0 в матче чемпионата. Польские защитники Ян Беднарек и Якуб Кивиор вышли в стартовом составе гостей и помогли команде сохранить ворота сухими, сообщает Interia Sport.

Единственный гол во встрече забил Борха Саинс. Изначально в основе «Порту» должен был сыграть ещё один польский футболист — 18-летний Оскар Петушевский. Однако за пять минут до начала матча Саинс заменил его в стартовом составе, поскольку Петушевский почувствовал покалывание в левом бедре. Издание отметило, что это очередная мышечная травма игрока за короткий промежуток времени.

Оценки польских защитников

По данным Flashscore, Беднарек стал лучшим футболистом матча, получив оценку 8 из 10. Португальский портал diadejogo.pt сообщил, что за 90 минут защитник выполнил 90 точных передач из 99, выиграл девять из 13 единоборств, совершил три перехвата, один отбор и четыре выноса. Он также дважды пробил по воротам, один удар пришёлся в створ.

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Кивиор получил оценку 7,6. По информации того же ресурса, он чаще всех среди игроков владел мячом: выполнил 110 передач, 100 из которых были точными. Поляк также отдал одну передачу, предшествовавшую удару, и один раз пробил в створ ворот. В обороне он записал на свой счёт один перехват, три возврата мяча и не проиграл ни одного из пяти единоборств.

«Порту» сохраняет лидерство

Главный тренер «Порту» Франческо Фариоли после игры назвал победу важной, учитывая уровень соперника и необходимость команде отреагировать после матча Лиги чемпионов. Он подчеркнул, что команда продемонстрировала характер и решительность и завоевала три очка. После победы у «Порту» 27 очков, команда возглавляет таблицу и остаётся единственной с полным комплектом побед.

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