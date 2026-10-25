Bokser O'Shaquie Foster pokonał Meksykanina Emanuela Navarrete jednogłośną decyzją sędziów w walce w San Antonio w stanie Teksas w USA. Dzięki temu zwycięstwu Foster zunifikował tytuły mistrza świata federacji WBC, WBO i IBF w drugiej wadze superpiórkowej, informuje Sky Sports News.

Jednogłośna decyzja sędziów

Walka odbyła się w Frost Bank Center. Sędziowie przyznali zwycięstwo Fosterowi punktami 118:108, 118:108 i 115:111. Navarrete aktywnie wywierał presję na rywalu, jednak Foster wykorzystywał pracę nóg i kontrataki, nie pozwalając Meksykaninowi często zadawać celnych ciosów.

W miarę trwania pojedynku Foster walczył coraz pewniej i coraz częściej wdawał się w wymiany ciosów. W 12. rundzie 33-letni bokser z miasta Orange w Teksasie dwukrotnie posłał Navarrete na deski, lecz Meksykanin dotrwał do końcowego gongu.

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Cel Fostera

Po walce Foster oświadczył, że pokazał swoją wszechstronność mimo wątpliwości dotyczących siły jego ciosu i zdolności do powstrzymania Navarrete. Jako kolejny cel wskazał zdobycie statusu niekwestionowanego mistrza świata: potrzebuje do tego jeszcze jednego tytułu.

Navarrete uznał przewagę rywala, zaznaczając, że styl Fostera tym razem okazał się skuteczniejszy. Powiedział także, że być może mógł walczyć aktywniej, jednak pozostał zadowolony z własnego występu.

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