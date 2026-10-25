Łyżwiarz szybki Wołodymyr Semirunnij podczas mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim wygrał dystans 10 000 metrów i ustanowił rekord toru. Wynik 12 minut 35,57 sekundy przyniósł mu trzeci złoty medal turnieju, informuje Interia Sport.

Przewaga ponad minuty

W biegu na 10 000 metrów wystąpiło 11 łyżwiarzy. Semirunnij wystartował w ostatniej parze razem z Mateuszem Śliwką z UKS Milanówek. Ponieważ zawody rozgrywano w kwartetach, w tym biegu wystąpili także Szymon Pałka z AZS AWF Katowice oraz Eryk Marciniak z KS Pilica Tomaszów Mazowiecki.

Semirunnij od początku utrzymywał wysokie tempo i niemal każde 400-metrowe okrążenie pokonywał w około 30 sekund. Srebrny medal zdobył Szymon Pałka z czasem 13 minut 38,21 sekundy, a brązowy — Kyryło Piszczala, który uzyskał 13 minut 48,85 sekundy. Przewaga zwycięzcy nad Pałką przekroczyła minutę.

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Trzecie złoto mistrzostw

Wcześniej podczas tych zawodów reprezentant KS Pilica Tomaszów Mazowiecki wygrał dystans 5000 metrów i również ustanowił rekord toru. W sobotę był najlepszy na 1500 metrach. Semirunnij mówił później, że na treningach osiągał lepsze wyniki na 10 000 m i przygotowywał się do ataku na rekord.

W Lodowej Arenie Tomaszowa Mazowieckiego sportowcy rywalizowali nie tylko o medale mistrzostw Polski, lecz także o miejsca w składzie na pierwsze zawody Pucharu Świata: w Pekinie 13–15 listopada oraz tydzień później w Obihiro w Japonii.

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