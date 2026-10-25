速度滑冰选手弗拉基米尔·谢米伦尼在托马舒夫-马佐维耶茨基举行的波兰速度滑冰锦标赛上赢得10000米比赛，并创造了冰场纪录。他以12分35.57秒的成绩获得本届赛事的第三枚金牌，Interia Sport报道。

领先超过一分钟

共有11名速度滑冰选手参加10000米比赛。谢米伦尼与来自UKS Milanówek的马特乌什·希利夫卡在最后一组出发。由于比赛以四人组形式进行，来自AZS AWF Katowice的希蒙·帕乌卡以及来自KS Pilica Tomaszów Mazowiecki的埃雷克·马尔齐尼亚克也参加了这一组比赛。

谢米伦尼从一开始就保持高速，几乎每圈400米均以约30秒完成。希蒙·帕乌卡以13分38.21秒获得银牌，基里洛·皮什恰拉以13分48.85秒摘得铜牌。冠军领先帕乌卡的优势超过一分钟。

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锦标赛第三枚金牌

此前在本次比赛中，这名KS Pilica Tomaszów Mazowiecki的代表赢得5000米比赛，并同样创造了冰场纪录。周六，他在1500米项目中夺冠。此后，谢米伦尼表示，他在训练中10000米的成绩更好，并正准备冲击纪录。

在托马舒夫-马佐维耶茨基冰上竞技场，运动员们不仅争夺波兰锦标赛奖牌，也争夺参加首站世界杯比赛的阵容席位：11月13日至15日在北京举行的比赛，以及一周后在日本带广举行的比赛。

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