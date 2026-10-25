Конькобежец Владимир Семирунний на чемпионате Польши по конькобежному спорту в Томашуве-Мазовецком выиграл дистанцию 10 000 метров и установил рекорд катка. Результат 12 минут 35,57 секунды принес ему третью золотую медаль турнира, сообщает Interia Sport.

Преимущество более минуты

В забеге на 10 000 метров выступили 11 конькобежцев. Семирунний стартовал в последней паре вместе с Матеушем Сливкой из UKS Milanówek. Поскольку соревнования проводились квартетами, в этом забеге также выступили Шимон Палка из AZS AWF Katowice и Эрик Марциняк из KS Pilica Tomaszów Mazowiecki.

Семирунний с самого начала держал высокий темп и почти каждый 400-метровый круг преодолевал примерно за 30 секунд. Серебро завоевал Шимон Палка с результатом 13 минут 38,21 секунды, а бронзу — Кирилл Пищала, показавший 13 минут 48,85 секунды. Отрыв победителя от Палки превысил одну минуту.

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Третье золото чемпионата

Ранее на этих соревнованиях представитель KS Pilica Tomaszów Mazowiecki победил на дистанции 5000 метров и также установил рекорд катка. В субботу он стал лучшим на 1500 метрах. После этого Семирунний заявлял, что на тренировках показывал лучшие результаты на 10 000 м и готовился атаковать рекорд.

На Ледовой арене Томашува-Мазовецкого спортсмены соревновались не только за медали чемпионата Польши, но и за места в составе на первые старты Кубка мира: в Пекине 13–15 ноября и через неделю — в Обихиро в Японии.

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