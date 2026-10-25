Osaka może zakończyć karierę na prośbę córki — BBC Sport

Japońska tenisistka Naomi Osaka, która przygotowuje się do turnieju Pan Pacific Open w Tokio, powiedziała, że może zakończyć karierę, jeśli jej trzyletnia córka Shai poprosi ją o rzadsze podróżowanie. Informuje o tym BBC Sport.

29-letnia Osaka powiedziała, że często myśli o swojej przyszłości w tenisie. Jak zaznaczyła, córka jest dla niej najwyższym priorytetem, dlatego nie będzie ignorować jej życzeń. Tenisistka dodała, że stara się poświęcać sportowi jak najwięcej energii, jednak jej dzień nie składa się już wyłącznie z tenisa.

Powrót do wysokich wyników

Osaka uważa, że jest już blisko poziomu, który pozwolił jej zdobyć cztery tytuły wielkoszlemowe. Dwukrotnie wygrała US Open i Australian Open w latach 2018–2021, a także była liderką światowego rankingu.

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W 2021 roku sportsmenka zrobiła przerwę w karierze, aby poświęcić uwagę zdrowiu psychicznemu. Po tym, jak zaszła w ciążę, Osaka nie grała przez kolejne 15 miesięcy i wróciła na kort w 2023 roku po narodzinach córki.

Ranking i wyniki sezonu

Obecnie Osaka zajmuje 19. miejsce w światowym rankingu i jest rozstawiona z numerem siódmym w turnieju w Tokio. W pierwszej rundzie zagra z Włoszką Jasmine Paolini.

W tym roku Japonka dotarła do ćwierćfinału Wimbledonu, gdzie po drodze do tego etapu pokonała najwyżej rozstawioną Aryną Sabalenkę, a wcześniej została finalistką turnieju na kortach trawiastych w Bad Homburgu. Dotarła również do czwartej rundy French Open i US Open, półfinału turnieju w Waszyngtonie oraz ćwierćfinału w Toronto. Na US Open Osaka przegrała z późniejszą mistrzynią Jeleną Rybakiną.

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