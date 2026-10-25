Осака може завершити кар’єру на прохання доньки — BBC Sport

Японська тенісистка Наомі Осака, яка готується до турніру Pan Pacific Open у Токіо, заявила, що може завершити кар'єру, якщо її трирічна донька Шай попросить її менше подорожувати. Про це повідомляє BBC Sport.

29-річна Осака сказала, що часто думає про своє майбутнє в тенісі. За її словами, донька є її головним пріоритетом, тому вона не ігноруватиме її бажання. Тенісистка додала, що намагається віддавати спорту якомога більше енергії, однак її день більше не складається лише з тенісу.

Повернення до високих результатів

Осака вважає, що вже недалеко від рівня, який дозволив їй здобути чотири титули турнірів Великого шолома. Вона двічі вигравала Відкритий чемпіонат США та Australian Open у період із 2018 до 2021 року, а також очолювала світовий рейтинг.

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У 2021 році спортсменка взяла паузу в кар'єрі, щоб приділити увагу психічному здоров'ю. Після того, як вона завагітніла, Осака не грала ще 15 місяців і повернулася на корт у 2023 році після народження доньки.

Рейтинг і результати сезону

Наразі Осака посідає 19-те місце у світовому рейтингу та має сьомий номер посіву на турнірі в Токіо. У першому колі вона зіграє проти італійки Жасмін Паоліні.

Цього року японка дійшла до чвертьфіналу Вімблдону, де на шляху до цієї стадії обіграла першу сіяну Арину Соболенко, а перед тим стала фіналісткою трав'яного турніру в Бад-Гомбурзі. Також вона вийшла до четвертого кола Відкритих чемпіонатів Франції та США, півфіналу турніру у Вашингтоні й чвертьфіналу в Торонто. На US Open Осака поступилася майбутній чемпіонці Олені Рибакіній.

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