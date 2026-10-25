Осака может завершить карьеру по просьбе дочери — BBC Sport

Японская теннисистка Наоми Осака, которая готовится к турниру Pan Pacific Open в Токио, заявила, что может завершить карьеру, если ее трехлетняя дочь Шай попросит ее меньше путешествовать. Об этом сообщает BBC Sport.

29-летняя Осака сказала, что часто думает о своем будущем в теннисе. По ее словам, дочь является ее главным приоритетом, поэтому она не будет игнорировать ее желания. Теннисистка добавила, что старается отдавать спорту как можно больше энергии, однако ее день больше не состоит только из тенниса.

Возвращение к высоким результатам

Осака считает, что уже близка к уровню, который позволил ей завоевать четыре титула турниров Большого шлема. Она дважды выигрывала Открытый чемпионат США и Australian Open в период с 2018 по 2021 год, а также возглавляла мировой рейтинг.

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В 2021 году спортсменка взяла паузу в карьере, чтобы уделить внимание психическому здоровью. После того как она забеременела, Осака не играла еще 15 месяцев и вернулась на корт в 2023 году после рождения дочери.

Рейтинг и результаты сезона

Сейчас Осака занимает 19-е место в мировом рейтинге и имеет седьмой номер посева на турнире в Токио. В первом круге она сыграет против итальянки Жасмин Паолини.

В этом году японка дошла до четвертьфинала Уимблдона, где на пути к этой стадии обыграла первую сеяную Арину Соболенко, а до этого стала финалисткой травяного турнира в Бад-Хомбурге. Также она вышла в четвертый круг Открытых чемпионатов Франции и США, полуфинал турнира в Вашингтоне и четвертьфинал в Торонто. На US Open Осака уступила будущей чемпионке Елене Рыбакиной.

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