大阪直美可能应女儿请求结束职业生涯——BBC Sport

正在备战东京泛太平洋网球公开赛的日本网球选手大阪直美表示，如果她三岁的女儿Shai要求她少旅行，她可能会结束职业生涯。BBC Sport报道了这一消息。

29岁的大阪直美说，她经常思考自己在网球界的未来。她表示，女儿是她最优先考虑的对象，因此她不会忽视女儿的愿望。这位网球选手补充说，她努力将尽可能多的精力投入这项运动，但她的一天已不再只由网球构成。

重返高水平表现

大阪直美认为，她已经接近让她赢得四个大满贯冠军的水平。她在2018年至2021年期间两次赢得美国网球公开赛和澳大利亚网球公开赛冠军，也曾登顶世界排名。

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2021年，这位运动员暂停职业生涯，以关注心理健康。在怀孕后，大阪直美又有15个月没有参赛，并在女儿出生后于2023年重返球场。

排名和赛季成绩

目前，大阪直美在世界排名中位列第19位，并以7号种子身份参加东京的比赛。她将在首轮对阵意大利选手贾斯明·保利尼。

今年，这位日本选手打进温布尔登网球锦标赛四分之一决赛，并在通往这一阶段的途中击败头号种子阿丽娜·萨巴伦卡；此前，她还在巴特洪堡草地赛事中获得亚军。她还打进法国网球公开赛和美国网球公开赛第四轮、华盛顿赛事半决赛以及多伦多赛事四分之一决赛。在美国网球公开赛上，大阪直美不敌最终夺冠的叶莲娜·莱巴金娜。

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