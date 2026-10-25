Боксёр О'Шаки Фостер победил мексиканца Эмануэля Наваррете единогласным решением судей в поединке в Сан-Антонио, штат Техас, США. Благодаря этой победе Фостер объединил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF во втором полулёгком весе, сообщает Sky Sports News.

Единогласное решение судей

Бой состоялся в Frost Bank Center. Судьи отдали победу Фостеру со счетами 118:108, 118:108 и 115:111. Наваррете активно прессинговал соперника, однако Фостер использовал работу ног и контратаки, не позволяя мексиканцу часто наносить точные удары.

По ходу поединка Фостер действовал увереннее и всё чаще вступал в размены ударами. В 12-м раунде 33-летний боксёр из города Орандж в Техасе дважды отправил Наваррете в нокдаун, но мексиканец выстоял до финального гонга.

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Цель Фостера

После боя Фостер заявил, что продемонстрировал свою универсальность, несмотря на сомнения относительно силы его удара и способности сдерживать Наваррете. Следующей целью он назвал получение статуса абсолютного чемпиона мира: для этого ему нужен ещё один титул.

Наваррете признал преимущество соперника, отметив, что стиль Фостера на этот раз оказался более эффективным. Он также сказал, что, возможно, мог действовать активнее, однако остался доволен собственным выступлением.

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