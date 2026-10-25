Reprezentacja Nowej Zelandii w netballu pokonała Australię 52:49 w trzecim meczu Constellation Cup w Sydney i przed czasem odzyskała trofeum. Poinformował o tym ABC News Australia.

Zryw w decydującej kwarcie

Przed ostatnią kwartą Australijki prowadziły 41:39, jednak po wznowieniu gry zespół Nowej Zelandii zdobył siedem bramek z rzędu i odskoczył na pięć punktów. Australia zdołała wyrównać na 47:47 na pięć minut przed końcem meczu, lecz straty piłki i kary pozwoliły rywalkom wyrwać zwycięstwo.

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Nowozelandki wygrały ostatnią kwartę 13:8. Według Champion Data reprezentacja Australii popełniła osiem błędów, a rywalki wykorzystały każdy z nich. Australijski zespół otrzymał także 51 kar, o siedem więcej niż Nowa Zelandia.

Seria jest już rozstrzygnięta

Po trzech meczach czteromeczowej serii Nowa Zelandia prowadzi 3:0, dlatego zwyciężczyni Constellation Cup została wyłoniona przed czasem. Dla Silver Ferns jest to czwarte zwycięstwo w turnieju. Ostatni mecz serii odbędzie się w środę w John Cain Arena w Melbourne, gdzie Australia zagra o pierwsze zwycięstwo w rywalizacji.

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