Сборная Новой Зеландии по нетболу победила Австралию со счётом 52:49 в третьем матче Constellation Cup в Сиднее и досрочно вернула себе трофей. Об этом сообщает ABC News Australia.

Рывок в решающей четверти

Перед последней четвертью австралийки вели 41:39, однако после возобновления игры команда Новой Зеландии забросила семь мячей подряд и оторвалась на пять очков. Австралия сумела сравнять счёт — 47:47 за пять минут до окончания матча, но потери мяча и штрафы позволили соперницам вырвать победу.

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Новозеландки выиграли заключительную четверть со счётом 13:8. По данным Champion Data, сборная Австралии допустила восемь ошибок, и соперницы реализовали каждую из них. Австралийская команда также получила 51 штраф, что на семь больше, чем Новая Зеландия.

Серия уже решена

После трёх матчей четырёхматчевой серии Новая Зеландия ведёт 3:0, поэтому победительница Constellation Cup определена досрочно. Для Silver Ferns это четвёртая победа в турнире. Заключительный матч серии состоится в среду на арене John Cain в Мельбурне, где Австралия будет играть за первую победу в противостоянии.

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