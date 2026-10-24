В Белхатуве, Польша, PGE GiEK Skra Белхатув победила PGE Projekt Варшава со счетом 3:2 в матче второго тура мужской волейбольной TAURON Liga. Встреча, которую посетил главный тренер сборной Польши Никола Грбич, завершилась победой хозяев на тай-брейке — 15:12, сообщает Interia Sport.

Преимущество Скры на старте

Хозяева уверенно провели первый сет и выиграли его 25:17. В начале партии после эйса Михала Шалахи команда из Белхатува повела 8:2. Варшавяне сократили отставание до трех очков при счете 11:8, однако Скра сохранила преимущество до завершения сета.

Во второй партии Projekt отыграл стартовое отставание и вышел вперед 9:7 после блока Бартломея Леманьского и атаки Бартоша Бедножа. В конце сета варшавская команда вела 22:19, но Алан Соуза отличился на подаче, а Скра выиграла партию 25:22 и повела 2:0 по сетам.

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Варшавяне отыгрались, но уступили на тай-брейке

Projekt ответил убедительной победой 25:15 в третьем сете. В четвертой партии команды шли на равных, в частности при счете 8:8 и 14:14. Гости из Варшавы выиграли сет 25:23 после атаки Потрона в аут и перевели матч в решающую партию.

На тай-брейке Скра сначала повела 2:1, однако команда Роберто Пьяццы ответила и вышла вперед — 4:2. Затем хозяева создали преимущество 11:8 благодаря эйсу и блоку. Скра выиграла пятый сет 15:12, одержала вторую победу с начала сезона, а итоговый счет матча составил 25:17, 25:22, 15:25, 23:25, 15:12.

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