在波兰贝乌哈图夫，PGE GiEK Skra贝乌哈图夫在男子TAURON Liga排球联赛第二轮比赛中以3:2击败PGE Projekt华沙。波兰国家队主教练尼古拉·格尔比奇到场观看了这场比赛，主队在决胜局以15:12获胜，Interia Sport报道。

斯克拉开局占优

主队在首局表现稳健，以25:17取胜。局初，在米哈乌·沙拉哈的一记发球直接得分后，贝乌哈图夫队以8:2领先。华沙队在11:8时将分差缩小至3分，但斯克拉将优势保持到该局结束。

第二局，Projekt扳回开局落后局面，并在巴尔托梅伊·莱曼斯基拦网和巴尔托什·贝德诺日进攻得分后以9:7领先。局末，华沙队以22:19领先，但阿兰·索萨在发球环节建功，斯克拉以25:22赢下该局，以2:0领先。

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华沙队扳平比分，但在决胜局告负

Projekt在第三局以25:15令人信服地获胜作出回应。第四局双方比分紧咬，包括8:8和14:14时。来自华沙的客队在波特龙进攻出界后以25:23赢下该局，将比赛带入决胜局。

决胜局中，斯克拉先以2:1领先，但罗伯托·皮亚扎的球队作出回应并以4:2反超。随后，主队凭借一次发球直接得分和一次拦网建立11:8的优势。斯克拉以15:12赢下第五局，取得赛季开始以来的第二场胜利，比赛最终比分为25:17、25:22、15:25、23:25、15:12。

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