Скра Бельхатув обіграла Проєкт Варшава у п’яти сетах — Interia Sport

У Бельхатуві, Польща, PGE GiEK Skra Бельхатув перемогла PGE Projekt Варшава з рахунком 3:2 у матчі другого туру чоловічої волейбольної TAURON Liga. Зустріч, яку відвідав головний тренер збірної Польщі Нікола Грбич, завершилася перемогою господарів на тай-брейку — 15:12, повідомляє Interia Sport.

Перевага Скри на старті

Господарі впевнено провели перший сет і виграли його 25:17. На початку партії після ейсу Міхала Шалахи команда з Бельхатува повела 8:2. Варшавці скоротили відставання до трьох очок за рахунку 11:8, однак Скра зберегла перевагу до завершення сету.

У другій партії Projekt відіграв стартове відставання та вийшов уперед 9:7 після блоку Бартломея Леманського й атаки Бартоша Бедножа. Наприкінці сету варшавська команда вела 22:19, але Алан Соуза відзначився на подачі, а Скра виграла партію 25:22 і повела 2:0 за сетами.

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Варшавці відігралися, але поступилися на тай-брейку

Projekt відповів переконливою перемогою у третьому сеті — 25:15. У четвертій партії команди йшли рівно, зокрема за рахунку 8:8 та 14:14. Гості з Варшави виграли сет 25:23 після атаки Потрoна в аут і перевели матч у вирішальну партію.

На тай-брейку Скра спершу повела 2:1, однак команда Роберто П’яцци відповіла та вийшла вперед — 4:2. Згодом господарі створили перевагу 11:8 завдяки ейсу та блоку. Скра виграла п’ятий сет 15:12, здобула другу перемогу від початку сезону, а підсумковий рахунок матчу становив 25:17, 25:22, 15:25, 23:25, 15:12.

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