W Bełchatowie w Polsce PGE GiEK Skra Bełchatów pokonała PGE Projekt Warszawa 3:2 w meczu drugiej kolejki męskiej siatkarskiej TAURON Ligi. Spotkanie, które oglądał selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić, zakończyło się zwycięstwem gospodarzy w tie-breaku — 15:12, informuje Interia Sport.

Przewaga Skry na początku

Gospodarze pewnie rozegrali pierwszego seta i wygrali go 25:17. Na początku partii po asie Michała Szalachy zespół z Bełchatowa objął prowadzenie 8:2. Warszawianie zmniejszyli stratę do trzech punktów przy stanie 11:8, jednak Skra utrzymała przewagę do końca seta.

W drugiej partii Projekt odrobił początkową stratę i wyszedł na prowadzenie 9:7 po bloku Bartłomieja Lemańskiego i ataku Bartosza Bednorza. Pod koniec seta warszawska drużyna prowadziła 22:19, ale Alan Souza wyróżnił się na zagrywce, a Skra wygrała partię 25:22 i objęła prowadzenie 2:0 w setach.

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Warszawianie odrobili straty, ale ulegli w tie-breaku

Projekt odpowiedział przekonującym zwycięstwem 25:15 w trzecim secie. W czwartej partii zespoły szły równo, między innymi przy stanach 8:8 i 14:14. Goście z Warszawy wygrali seta 25:23 po ataku Potrona w aut i doprowadzili do decydującej partii.

W tie-breaku Skra najpierw prowadziła 2:1, jednak zespół Roberto Piazzy odpowiedział i wyszedł na prowadzenie 4:2. Później gospodarze zbudowali przewagę 11:8 dzięki asowi i blokowi. Skra wygrała piątego seta 15:12, odniosła drugie zwycięstwo od początku sezonu, a końcowy wynik meczu wyniósł 25:17, 25:22, 15:25, 23:25, 15:12.

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