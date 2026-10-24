В Кракове, Польша, «Висла» победила «Ракув» из Ченстоховы со счетом 2:1 в матче 12-го тура польской Экстраклясы. Решающий мяч на 100-й минуте забил Кацпер Дуда, пробив в одно касание после розыгрыша штрафного. Как сообщает Interia Sport, это была шестая подряд домашняя победа краковской команды.

Отмененный пенальти и гол Эрлтхалера

В начале игры арбитр Томаш Квятковский назначил пенальти в пользу хозяев после игры рукой Богдана Раковитана. После просмотра эпизода на мониторе с использованием VAR судья отменил свое решение.

Во втором тайме Дарийо Груйчич отобрал мяч в центре поля, Джулиан Лелиелвелд передачей нашел Юлиуса Эрлтхалера, а австриец переиграл голкипера Кацпера Треловского. Для Эрлтхалера это был первый гол в Экстраклясе.

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Гол «Ракува» отменили после VAR

На 72-й минуте Ламин Диаби-Фадига после углового отправил мяч в ворота «Вислы», однако эпизод около четырех минут проверяли с помощью VAR, после чего взятие ворот отменили. В конце встречи Диаби-Фадига заработал пенальти и сам реализовал его, сравняв счет.

Тем не менее «Висла» одержала победу в компенсированное время благодаря удару Дуды. После этого результата краковский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, тогда как «Ракув» остается последним.

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