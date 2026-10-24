Польский спидвеист Януш Колодзей 24 октября объявил о завершении карьеры во время гала-вечера PGE Ekstraliga в Польше. 42-летний гонщик сделал заявление, получая награду «Золотой Щакель», сообщает Interia Sport.

Обращение к болельщикам

В публикации в Facebook Колодзей поблагодарил за общие эмоции, поддержку и крики с трибун. Он отметил, что завершает этот этап с благодарностью, а также возвращается на трибуны как болельщик. Спортсмен добавил, что его любовь к спидвею не изменилась.

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Более четверти века в спорте

Колодзей начал карьеру на взрослом уровне в 2000 году. За это время он восемь раз выигрывал Экстралигу, трижды завоёвывал «Золотой шлем», а в составе сборной Польши становился чемпионом Европы и мира.

В Польше спидвеист выступал, в частности, за FOGO Unia Leszno и Unia Tarnów. Он также был связан со шведскими клубами Rospiggarna Hallstavik и Vetlanda MS и английским Reading Racers. После объявления о завершении выступлений FOGO Unia Leszno назвала Колодзея «волшебником спидвея».

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