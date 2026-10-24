据Interia Sport报道，波兰赛道摩托车手扬努什·科沃杰伊于10月24日在波兰举行的PGE Ekstraliga颁奖晚会上宣布退役。这名42岁的车手在领取“金斯恰凯尔奖”时发表了这一声明。

致球迷的讲话

科沃杰伊在Facebook发文中感谢大家共同经历的激动时刻、支持以及看台上的呐喊。他表示，自己怀着感激之情结束这一阶段，同时将以球迷身份回到看台。这名运动员补充说，他对赛道摩托车运动的热爱没有改变。

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超过四分之一个世纪的体育生涯

科沃杰伊于2000年开始成年组生涯。在此期间，他八次赢得Ekstraliga联赛冠军，三次获得“金头盔”，并随波兰国家队成为欧洲冠军和世界冠军。

在波兰，这名赛道摩托车手曾效力于FOGO Unia Leszno和Unia Tarnów等俱乐部。他还与瑞典俱乐部Rospiggarna Hallstavik和Vetlanda MS以及英格兰的Reading Racers有关联。在宣布结束参赛后，FOGO Unia Leszno称科沃杰伊为“赛道摩托车魔术师”。

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