Polski żużlowiec Janusz Kołodziej 24 października ogłosił zakończenie kariery podczas gali PGE Ekstraligi w Polsce. 42-letni zawodnik złożył oświadczenie, odbierając nagrodę Złoty Szczakiel, informuje Interia Sport.

Apel do kibiców

W poście na Facebooku Kołodziej podziękował za wspólne emocje, wsparcie i okrzyki z trybun. Zaznaczył, że kończy ten etap z wdzięcznością, a także wraca na trybuny jako kibic. Sportowiec dodał, że jego miłość do żużla się nie zmieniła.

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Ponad ćwierć wieku w sporcie

Kołodziej rozpoczął karierę na poziomie seniorskim w 2000 roku. W tym czasie osiem razy wygrał Ekstraligę, trzykrotnie zdobył Złoty Kask, a w reprezentacji Polski zostawał mistrzem Europy i świata.

W Polsce żużlowiec występował między innymi w FOGO Unii Leszno i Unii Tarnów. Był również związany ze szwedzkimi klubami Rospiggarna Hallstavik i Vetlanda MS oraz angielskim Reading Racers. Po ogłoszeniu zakończenia startów FOGO Unia Leszno nazwała Kołodzieja „czarodziejem żużla”.

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