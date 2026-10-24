Польський спідвеїст Януш Колодзей завершив кар’єру — Interia Sport

Польський спідвеїст Януш Колодзей 24 жовтня оголосив про завершення кар'єри під час гала-вечора PGE Ekstraliga у Польщі. 42-річний гонщик зробив заяву, отримуючи нагороду «Золотий Щакель», повідомляє Interia Sport.

Звернення до вболівальників

У дописі у Facebook Колодзей подякував за спільні емоції, підтримку та вигуки з трибун. Він зазначив, що завершує цей етап із вдячністю, а також повертається на трибуни як уболівальник. Спортсмен додав, що його любов до спідвею не змінилася.

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Понад чверть століття у спорті

Кар'єру на дорослому рівні Колодзей розпочав у 2000 році. За цей час він вісім разів вигравав Екстралігу, тричі здобував «Золотий шолом», а у складі збірної Польщі ставав чемпіоном Європи та світу.

У Польщі спідвеїст виступав, зокрема, за FOGO Unia Leszno та Unia Tarnów. Також він був пов'язаний зі шведськими клубами Rospiggarna Hallstavik і Vetlanda MS та англійським Reading Racers. Після оголошення про завершення виступів FOGO Unia Leszno назвала Колодзея «чарівником спідвею».

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