在波兰拉多姆，克日什托夫·“迪亚布洛”·沃达尔奇克在Babilon MMA 61赛事的当晚主赛中击败了马尔钦·“塔诺斯”·夏诺斯。这场在八角笼内进行的小拳套拳击比赛以分歧判定结束：29:28、28:29、29:28，沃达尔奇克获胜，Interia Sport报道。

比赛打满全程

两位对手进行了三个每回合三分钟的回合。首回合中，沃达尔奇克试图控制距离，而夏诺斯主要以单发拳进攻。第二个三分钟回合的节奏短暂加快，但不少回合片段以搂抱结束。

第三回合中，夏诺斯的脸上出现了一道小伤口。他继续向前压迫，而沃达尔奇克则采取防守并利用步法。比赛打满全程，因此胜者由裁判记分卡决定。

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体重与经验的差距

赛前，夏诺斯的体重接近130公斤，而沃达尔奇克不足100公斤。夏诺斯以参加MMA比赛和怪咖格斗赛事而闻名；在与沃达尔奇克交手前，他在Babilon MMA 59击败了普热梅斯瓦夫·梅夏瓦，并在FAME 32击败了米哈乌·克鲁利克。

沃达尔奇克是前WBC和IBF次重量级世界冠军。2025年5月，他在第十回合击倒亚当·巴尔斯基，夺得WBC桥量级临时冠军头衔。与夏诺斯的比赛是他在传统职业拳击擂台之外的一次出场。

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