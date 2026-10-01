В Радоме, Польша, Кшиштоф «Диабло» Влодарчик победил Марцина «Таноса» Сяноса в главном бою вечера турнира Babilon MMA 61. Поединок в формате бокса в малых перчатках, состоявшийся в октагоне, завершился раздельным решением судей: 29:28, 28:29, 29:28 в пользу Влодарчика, сообщает Interia Sport.

Бой продлился всю дистанцию

Соперники провели три раунда по три минуты. В стартовом раунде Влодарчик пытался контролировать дистанцию, тогда как Сянос действовал преимущественно одиночными ударами. Во второй трёхминутке темп ненадолго вырос, однако многие эпизоды завершались клинчем.

В третьем раунде на лице Сяноса появилось небольшое рассечение. Он продолжал идти вперёд, а Влодарчик работал в защите и на ногах. Бой прошёл полную дистанцию, поэтому победителя определили по судейским запискам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Разница в весе и опыте

Перед поединком Сянос весил почти 130 кг, тогда как Влодарчик — менее 100 кг. Сянос известен выступлениями в ММА и поединками на фрик-галaх; перед встречей с Влодарчиком он победил Пшемыслава Мысялу на Babilon MMA 59 и Михала Крулика на FAME 32.

Влодарчик — бывший чемпион мира по версиям WBC и IBF в первом тяжёлом весе. В мае 2025 года он нокаутировал Адама Бальского в десятом раунде и завоевал временный титул WBC в бриджервейте. Бой с Сяносом стал для него выступлением вне традиционного профессионального боксёрского ринга.

Читай нас в