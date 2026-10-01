W Radomiu w Polsce Krzysztof „Diablo” Włodarczyk pokonał Marcina „Thanosa” Sianosa w walce wieczoru turnieju Babilon MMA 61. Pojedynek bokserski w małych rękawicach, który odbył się w oktagonie, zakończył się niejednogłośną decyzją sędziów: 29:28, 28:29, 29:28 na korzyść Włodarczyka, informuje Interia Sport.

Walka trwała pełen dystans

Rywale stoczyli trzy rundy po trzy minuty. W pierwszej rundzie Włodarczyk próbował kontrolować dystans, podczas gdy Sianos działał głównie pojedynczymi ciosami. W drugiej trzyminutowej rundzie tempo na krótko wzrosło, jednak wiele wymian kończyło się klinczem.

W trzeciej rundzie na twarzy Sianosa pojawiło się niewielkie rozcięcie. Nadal szedł do przodu, a Włodarczyk pracował w obronie i na nogach. Walka trwała pełen dystans, dlatego zwycięzcę wyłoniono na podstawie kart punktowych sędziów.

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Różnica w wadze i doświadczeniu

Przed pojedynkiem Sianos ważył prawie 130 kg, podczas gdy Włodarczyk — mniej niż 100 kg. Sianos jest znany z występów w MMA i pojedynków na galach freakowych; przed spotkaniem z Włodarczykiem pokonał Przemysława Mysialę na Babilon MMA 59 oraz Michała Królika na FAME 32.

Włodarczyk jest byłym mistrzem świata federacji WBC i IBF w wadze junior ciężkiej. W maju 2025 roku znokautował Adama Balskiego w dziesiątej rundzie i zdobył tymczasowy tytuł WBC w wadze bridger. Walka z Sianosem była dla niego występem poza tradycyjnym zawodowym ringiem bokserskim.

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